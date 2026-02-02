Stage de pêche Lac de l’Ayguelongue Mazerolles

Stage de pêche Lac de l’Ayguelongue Mazerolles lundi 16 février 2026.

Lac de l’Ayguelongue 15 Route d’Arzacq Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-17

2026-02-16

Initiation aux pêches hivernales pour les 10 -14 ans pêche au feeder et à l’anglaise des poissons blancs. Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, de l’eau, bottes et le casse-croûte du midi. Votre carte de pêche de l’année en cours est obligatoire. Tout le matériel de pêche est fourni pour le stage.   .

