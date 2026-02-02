Stage de pêche Lac de l’Ayguelongue Mazerolles
Lac de l’Ayguelongue 15 Route d’Arzacq Mazerolles Pyrénées-Atlantiques
Initiation aux pêches hivernales pour les 10 -14 ans pêche au feeder et à l’anglaise des poissons blancs. Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, de l’eau, bottes et le casse-croûte du midi. Votre carte de pêche de l’année en cours est obligatoire. Tout le matériel de pêche est fourni pour le stage. .
Lac de l’Ayguelongue 15 Route d’Arzacq Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 98 50
