Stage de pêche Lac de l’Ayguelongue Mazerolles

Stage de pêche

Lac de l’Ayguelongue 15 Route d’Arzacq Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-16

Initiation aux pêches hivernales pour les 10 -14 ans pêche au feeder et à l’anglaise des poissons blancs. Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, de l’eau, bottes et le casse-croûte du midi. Votre carte de pêche de l’année en cours est obligatoire. Tout le matériel de pêche est fourni pour le stage. .

Lac de l’Ayguelongue 15 Route d’Arzacq Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 98 50

English : Stage de pêche

