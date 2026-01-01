Stage de peinture à la colle Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Stage de peinture à la colle

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs

Ce stage de Peinture à la Colle vous présentera en détails cette technique ancestrale, joyeusement magique, fabriquée avec de l’amidon, offrant des textures en relief, des effets graphiques inattendus et souvent un petit “ooh” de satisfaction. Accessible à tous, pas besoin de savoir dessiner , ludique, idéale pour lâcher prise et accepter l’imprévu, parfaite pour les enfants et pour les adultes. .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com

English : Stage de peinture à la colle

