Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Plongez dans l’univers doux et coloré de l’aquarelle lors d’un stage de peinture à l’aquarelle animé par Dame Agnès, dans le cadre enchanteur du Château de Jaulny.

De 9h à 18h, laissez-vous guider pour exprimer votre créativité, que vous soyez débutant ou initié.

La journée comprend visite du château, café et brioche d’accueil, et apéritif.

Tarif 50 € la journée

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

Welcome to Brittany » watercolor painting workshop ? Jaulny Castle

Immerse yourself in the gentle, colorful world of watercolors during a watercolor painting workshop led by Dame Agnès, in the enchanting setting of the Château de Jaulny.

From 9 a.m. to 6 p.m., let us guide you in expressing your creativity, whether you’re a beginner or an expert.

The day includes a tour of the château, welcome coffee and brioche, and aperitif.

Price: 50? per day

German :

Praktikum in Aquarellmalerei « Willkommen in der Bretagne » ? Schloss von Jaulny

Tauchen Sie bei einem von Dame Agnès geleiteten Aquarellmalkurs in der zauberhaften Umgebung des Château de Jaulny in die sanfte und farbenfrohe Welt der Aquarellmalerei ein.

Lassen Sie sich von 9 bis 18 Uhr dazu anleiten, Ihre Kreativität auszudrücken, egal ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind.

Der Tag umfasst: Besichtigung des Schlosses, Begrüßungskaffee und -brioche sowie Aperitif.

Preis: 50 ? pro Tag

Italiano :

Corso di pittura ad acquerello « Welcome to Brittany » ? Castello di Jaulny

Immergetevi nel mondo dolce e colorato degli acquerelli durante un workshop di pittura ad acquerello condotto da Dame Agnès, nell’incantevole cornice del Castello di Jaulny.

Dalle 9.00 alle 18.00, lasciatevi guidare per esprimere la vostra creatività, che siate principianti o esperti.

La giornata comprende la visita del castello, il caffè e la brioche di benvenuto e un aperitivo.

Prezzo: € 50 per la giornata

Espanol :

Curso de acuarela « Bienvenido a Bretaña » ? Castillo de Jaulny

Sumérjase en el suave y colorido mundo de la acuarela en un taller de pintura a la acuarela dirigido por Dame Agnès, en el encantador marco del castillo de Jaulny.

De 9.00 a 18.00 h, déjese guiar para expresar su creatividad, ya sea principiante o experto.

La jornada incluye una visita al castillo, café y brioche de bienvenida y un aperitivo.

Precio: 50 euros por el día

