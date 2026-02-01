Stage de peinture acrylique Atelier Helena Monniello Villard-Saint-Sauveur

Stage de peinture acrylique

Atelier Helena Monniello 10 lotissement les sapins bleus Villard-Saint-Sauveur Jura

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Début : 2026-02-09 09:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

2026-02-09 2026-04-13

Stage de peinture pour adultes et enfants du 9 au 13 février

A Villard-Saint-Sauveur.

Plongez dans l’univers de la création artistique lors de notre stage de peinture ouvert aux adultes et aux enfants, du 9 au 13 février. Encadré par une artiste expérimentée, ce stage vous invite à explorer différentes techniques picturales, à exprimer votre créativité et à découvrir le plaisir de peindre dans une atmosphère conviviale et bienveillante. Chaque participant, débutant ou initié, pourra expérimenter la couleur, la matière et le geste artistique à son rythme. Les enfants auront l’occasion de développer leur imagination à travers des activités adaptées à leur âge, tandis que les adultes pourront se laisser inspirer par des projets plus approfondis. Le matériel est fourni, et chaque session alterne entre conseils techniques, liberté d’expression et échanges autour de l’art. Un moment unique pour partager, créer et s’émerveiller devant ses propres réalisations dans un cadre chaleureux et stimulant. .

Atelier Helena Monniello 10 lotissement les sapins bleus Villard-Saint-Sauveur 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 65 05 64 h.monniello@gmail.com

