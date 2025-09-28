Stage de peinture Beaulieu-lès-Loches

2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

2025-09-28 2025-10-19 2025-11-16

Guidé par Juliette Gassies, travaillez les fondamentaux du dessin et de la couleur avec votre projet personnel. Amateur et débutant à partir de 15 ans.

La technique est la base de ces ateliers, cependant l’expérimentation, la recherche et l’essai seront encouragés tout au long des séances afin de permettre une évolution du projet initial.

Le travail de l’acrylique, plus simple en atelier, sera régulier mais différentes techniques pourront être abordées ponctuellement en concertation avec le groupe. 75 .

2 Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 20 08 86 contact.ruesdesarts@gmail.com

English :

Guided by Juliette Gassies, work on the fundamentals of drawing and color with your personal project. For amateurs and beginners aged 15 and over.

Experimentation, research and trial and error will be encouraged to allow each project to evolve.

German :

Unter Anleitung von Juliette Gassies arbeiten Sie an den Grundlagen des Zeichnens und der Farbe mit Ihrem persönlichen Projekt. Amateure und Anfänger ab 15 Jahren.

Experimentieren, Forschen und Ausprobieren werden gefördert, um die Entwicklung jedes Projekts zu ermöglichen.

Italiano :

Guidati da Juliette Gassies, lavorate sui fondamenti del disegno e del colore con un progetto personale. Per dilettanti e principianti dai 15 anni in su.

Saranno incoraggiate la sperimentazione, la ricerca e le prove per consentire l’evoluzione di ogni progetto.

Espanol :

Guiado por Juliette Gassies, trabaje los fundamentos del dibujo y el color con su propio proyecto personal. Para aficionados y principiantes a partir de 15 años.

Se fomentará la experimentación, la investigación y el ensayo para que cada proyecto evolucione.

