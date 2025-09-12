Stage de peinture botanique Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Stage de peinture botanique

Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Stage sur le thème de l’automne au jardin, animé par Béatrice Saalburg dans son atelier de peinture botanique au château de Maison-Maugis.

Sur inscription. .

Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie bsaalburg@orange.fr

