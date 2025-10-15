Stage de peinture botanique Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Stage de peinture botanique Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 15 octobre 2025.

Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-15

fin : 2025-10-18

2025-10-15

Stage sur le thème de la géométrie des plantes, animé par Eulalia de Valdenebro (artiste, doctorante en art et Écosophie)

Pratique à l’atelier de peinture botanique de Béatrice Saalburg au château de Maison- Maugis sur inscription. .

Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie bsaalburg@orange.fr

