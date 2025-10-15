Stage de peinture botanique Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Stage de peinture botanique Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 15 octobre 2025.
Stage de peinture botanique
Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne
Stage sur le thème de la géométrie des plantes, animé par Eulalia de Valdenebro (artiste, doctorante en art et Écosophie)
Pratique à l’atelier de peinture botanique de Béatrice Saalburg au château de Maison- Maugis sur inscription. .
Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie bsaalburg@orange.fr
