Stage de peinture Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Stage de peinture Centre Paris Anim' Baudricourt PARIS lundi 20 octobre 2025.

Venez initier vos enfants au dessin, à la peinture dans une ambiance

chaleureuse.

Tout le matériel est fourni. Les enfants sont libres de laisser libre court

à leur imagination et à leur créativité tout en s’amusant !

Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site : ligueo.ligueparis.org

Renseignements au 01 45 82 14 19

Pas besoin de savoir peindre ou dessiner ! Nous vous proposons de franchir le pas et de découvrir une méthode d’accès facile à la peinture. Du matériel à utiliser, des erreurs à ne pas commettre, en passant par des trucs et astuces de professionnels, vous découvrirez une méthode pédagogique qui vous séduira !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

payant

Coût du stage : 20,25 €

Possibilité d’inscription sur le site https://ligueo.org

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T14:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS

http://ligueparis.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/