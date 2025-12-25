Stage de peinture, Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Stage de peinture, Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS lundi 23 février 2026.

Venez initier vos enfants au dessin, à la peinture dans une ambiance
chaleureuse.

Tout le matériel est fourni. Les enfants sont libres de laisser libre court
à leur imagination et à leur créativité tout en s’amusant !

Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site : ligueo.ligueparis.org

Renseignements au 01 45 82 14 19

Pas besoin de savoir peindre ou dessiner ! Nous vous proposons de franchir le pas et de découvrir une méthode d’accès facile à la peinture. Du matériel à utiliser, des erreurs à ne pas commettre, en passant par des trucs et astuces de professionnels, vous découvrirez une méthode pédagogique qui vous séduira !
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h30
payant

Coût du stage : 20,25 €

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil  75013 PARIS
http://ligueparis.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/


