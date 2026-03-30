Stage de peinture chinoise – Association Yuan Source Le 37 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 14:00 – 17:00

Gratuit : non 60 € 60 € pour adhérents et Carte Blanche(+ 10 € pour non adhérents)Contact : yuansourcecontact@gmail.comou 06 89 38 15 12 Adulte, Etudiant, Senior

Il s’agit du 3e stage des 4 rendez-vous proposés autour des saisons. Nous y aborderons l’étude des fleurs de prunier liée à la saison du printemps.Il est possible de suivre ce stage même si vous n’avez pas suivi les précédents. Ce stage est animé par Isabelle Le Bihan, diplômée de l’École Supérieure des Beaux Arts de Paris. Elle a été initiée à la peinture chinoise traditionnelle à la National Taïwan Academy of Arts de Taïpei. Initiation à la peinture chinoise traditionnelle :- Découverte des 4 gentilshommes.- Notions autour du Chi et de la prise de conscience de l’énergie dans l’acte de peindre.Au cours de ces ateliers sera abordée la peinture du style Mògû (??) inspirée du maître Qi Baishi. Organisation de l’évènement par l’association YUAN SOURCE. Ouvert à toutes et tous.

Le 37 Nantes 44000



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