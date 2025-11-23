stage de Peinture Chinoise Le 37 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 14:00 – 17:00

Gratuit : non payant Tarif : 60€ (si adhérents Yuan Source ou A.I.T)+ 22€ d’adhésion (valable pour l’année 2025-26) à payer 1x si vous suivez d’autres stages. Adulte, Etudiant, Senior

Initiation à la peinture chinoise traditionnelle : Il s’agit du 1er stage des 4 rendez-vous proposés autour des 4 saisons. (Privilégiez si possible un suivi des 4 dates pour un meilleur apprentissage.)Ce stage est animé par Isabelle Le Bihan diplômée de l’École Supérieure des Beaux Arts de Paris. Elle a été initiée à la peinture chinoise traditionnelle à la National Taïwan Academy of Arts de Taïpei.Ce stage est ouvert à tou.te.s- Découverte des 4 gentilshommes.- Notions autour du Chi et de la prise de conscience de l’énergiedans l’acte de peindre.Au cours de ces ateliers, sera abordé la peinture du style Mògû (??) inspiré du maitre Qi Baishi.Organisation de l’évènement par l’association _YUAN SOURCE__._

Le 37 Nantes 44000