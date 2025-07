Stage de peinture dessin en plein air Granville

Stage de peinture dessin en plein air Granville mercredi 16 juillet 2025.

Stage de peinture dessin en plein air

1er point de RV révélé au dernier moment Granville Manche

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-16 09:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-16

L’artiste granvillais François Bihorel vous entraine dans une aventure nomade créative à travers la cité granvillaise.

Le stage se déroule sur 4 demi-journées consécutives.

Un matériel, léger, de mise en oeuvre simple et de conception originale (surprise, surprise!), vous sera confié tout au long de cette histoire qui donnera la part belle à l’expression par le dessin et la gouache.

A chaque nouvelle séance un point de RV différent, révélé au fur et à mesure…

Tous niveaux bienvenus.

La météo, quelle que soit son humeur, sera forcément belle.

Pour un moment agréable et efficace, un nombre de 8 participants(es) maximums sera retenu.

François se fera un grand plaisir à vous accueillir.

1er point de RV révélé au dernier moment Granville 50400 Manche Normandie +33 7 86 78 44 43 francois.bihorel@gmail.com

English : Stage de peinture dessin en plein air

Granville artist François Bihorel takes you on a nomadic creative adventure through the city of Granville.

The workshop takes place over 4 consecutive half-days.

You’ll be given light, easy-to-use materials of original design (surprise, surprise!) throughout the course, which will give pride of place to expression in drawing and gouache.

Each new session will feature a different RV point, revealed as you go along…

All levels welcome.

The weather, whatever the mood, is bound to be fine.

To ensure a pleasant and efficient experience, a maximum of 8 participants is recommended.

François will be delighted to welcome you.

German :

Der Künstler François Bihorel aus Granville nimmt Sie mit auf ein kreatives Nomadenabenteuer durch die Stadt Granville.

Der Kurs findet an vier aufeinanderfolgenden Halbtagen statt.

Sie erhalten leichte, einfach zu handhabende und originell gestaltete Materialien (Überraschung, Überraschung!), die Sie auf dieser Reise benutzen können, die dem Ausdruck durch Zeichnen und Gouache den Vorzug gibt.

Jede neue Sitzung hat einen anderen Treffpunkt, der nach und nach enthüllt wird…

Alle Niveaus sind willkommen.

Das Wetter, egal in welcher Stimmung, wird auf jeden Fall schön sein.

Für einen angenehmen und effizienten Moment wird eine maximale Teilnehmerzahl von 8 Personen festgelegt.

François würde sich freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’artista di Granville François Bihorel vi accompagna in un’avventura creativa nomade attraverso la città di Granville.

Il corso si svolge in 4 mezze giornate consecutive.

Per tutta la durata del corso vi verranno forniti materiali leggeri e facili da usare, di design originale (sorpresa, sorpresa!), che daranno spazio all’espressione attraverso il disegno e la gouache.

Ogni nuova sessione sarà caratterizzata da un punto di partenza diverso, che verrà svelato man mano…

Tutti i livelli sono benvenuti.

Il tempo, qualunque sia l’umore, sarà sicuramente bello.

Per garantire un’esperienza piacevole ed efficace, si raccomanda un massimo di 8 partecipanti.

François sarà lieto di accogliervi.

Espanol :

François Bihorel, artista de Granville, le lleva a una aventura creativa nómada por la ciudad de Granville.

El curso se desarrolla a lo largo de 4 medias jornadas consecutivas.

A lo largo del curso, se le proporcionarán materiales ligeros y fáciles de usar, de diseño original (¡sorpresa, sorpresa!), que darán protagonismo a la expresión a través del dibujo y el gouache.

Cada nueva sesión contará con un punto de VR diferente, que se irá desvelando a medida que avance…

Todos los niveles son bienvenidos.

El tiempo, sea cual sea, será bueno.

Para garantizar una experiencia agradable y eficaz, se recomienda un máximo de 8 participantes.

François estará encantado de recibirle.

L’événement Stage de peinture dessin en plein air Granville a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Granville Terre et Mer