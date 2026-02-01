stage de peinture enfant

Auberge le rullet Les Magny Haute-Saône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-12 16:30:00

Date(s) :

2026-02-11

STAGE DE PEINTURE ENFANTS: “La Fresque Magique de la Volière !”

Organisé par CVSB Refuge animalier.

2 après-midis pour les enfants de 6 à 12 ans.

Goûter inclus.

Peinture amusante & accessible. Couleurs, imagination, créativité. Participation à une fresque géante. Chaque enfant repart avec une création souvenir.

Sur inscription. .

Auberge le rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 92 98 10 cvsb.refugeanimalier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : stage de peinture enfant

L’événement stage de peinture enfant Les Magny a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL