stage de peinture enfant Les Magny
stage de peinture enfant Les Magny mercredi 11 février 2026.
stage de peinture enfant
Auberge le rullet Les Magny Haute-Saône
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-12 16:30:00
Date(s) :
2026-02-11
STAGE DE PEINTURE ENFANTS: “La Fresque Magique de la Volière !”
Organisé par CVSB Refuge animalier.
2 après-midis pour les enfants de 6 à 12 ans.
Goûter inclus.
Peinture amusante & accessible. Couleurs, imagination, créativité. Participation à une fresque géante. Chaque enfant repart avec une création souvenir.
Sur inscription. .
Auberge le rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 92 98 10 cvsb.refugeanimalier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : stage de peinture enfant
L’événement stage de peinture enfant Les Magny a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL