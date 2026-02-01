Stage de peinture intuitive Centre Paris Anim’ Musidora Paris

Laissez libre cours à votre imagination et partez à la découverte des forêts imaginaires lors de ce stage artistique ouvert à tous. Arbres enchantés, créatures mystérieuses, lumières féeriques… Apprenez à donner vie à un monde végétal fantastique à travers le dessin, la peinture ou le collage.

Ce stage permet de libérer l’imagination et d’explorer la relation entre les couleurs, les formes et la musique pour créer des compositions expressives.

Durée : 2 heures

Créez votre forêt imaginaire lors de ce stage artistique.

Le mardi 17 février 2026

de 19h30 à 21h30

payant

5,40 € pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



