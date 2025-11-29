Stage de Peinture J’aimerais bien peindre mais je n’y arrive pas Chazelle Cormatin
Stage de Peinture J’aimerais bien peindre mais je n’y arrive pas
Chazelle Atelier d’Art Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-29
Pas de panique !
Nous étudierons et réaliserons ensemble
• Un fusain à partir de cette toile pour expliquer
la construction.
• Un pastel pour comprendre la couleur.
• Une peinture pour se faire plaisir !
Apportez votre repas. Apéritif offert .
Chazelle Atelier d’Art Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 85 87 75 p.balleriaud@gmail.com
L’événement Stage de Peinture J’aimerais bien peindre mais je n’y arrive pas Cormatin a été mis à jour le 2025-10-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne