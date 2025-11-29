Stage de Peinture J’aimerais bien peindre mais je n’y arrive pas Chazelle Cormatin

Stage de Peinture J’aimerais bien peindre mais je n’y arrive pas

Chazelle Atelier d’Art Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00



2025-11-29

Pas de panique !

Nous étudierons et réaliserons ensemble

• Un fusain à partir de cette toile pour expliquer

la construction.

• Un pastel pour comprendre la couleur.

• Une peinture pour se faire plaisir !

Apportez votre repas. Apéritif offert .

Chazelle Atelier d’Art Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 85 87 75 p.balleriaud@gmail.com

