Stage de peinture pour adultes Salle de peinture de Gestes et expression Saint-Médard-en-Jalles samedi 8 novembre 2025.

25€ pour les adhérents et 30€ pour les non-adhérents

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-11-08T14:00:00 – 2025-11-08T17:00:00

Fin : 2025-11-08T14:00:00 – 2025-11-08T17:00:00

Comprendre et explorer la palette de couleurs. Créer ombres et lumières sans le noir.

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Explorer les couleurs peinture créativité

Parentalité : Gestes et expression