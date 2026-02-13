Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage de peinture pour les enfants 17 et 18 février Salle de peinture de Gestes et expression Gironde

35€ pour les adhérents et 40€ pour les non adhérents

Début : 2026-02-17T14:30:00+01:00 – 2026-02-17T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Pratiquer la peinture librement.

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Peinture libre

Parentalité : Gestes et expression