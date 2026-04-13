Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles
Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles mardi 14 avril 2026.
Stage de peinture pour les enfants 14 et 15 avril Salle de peinture de Gestes et expression Gironde
35€ pour les adhérents / 40€ pour les non adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T14:30:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Stage de peinture libre pour les enfants de 4 à 10 ans sur deux après-midi.
Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]
Stage pour les 4-10 ans
Parentalité : Gestes et expression
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