Stage de peinture sculpture sur le thème « Portrait dans la nature » Crozon 7 juillet 2025 10:00

Finistère

Stage de peinture sculpture sur le thème « Portrait dans la nature » 11 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-11 12:30:00

Date(s) :

2025-07-07

Stage de peinture sculpture sur le thème « Portrait dans la nature »

Peinture:

Les bases du portrait, étude. Attitudes, mouvements et émotions. Le flou d’arrière-plan, le choix des couleurs et comment l’environnement influence la carnation.

Sculpture:

Les bases du portrait, études, attitudes, mouvements et émotions. Travail végétal sur la chevelure. Découpe et socle. .

11 Rue du Moulin du Chat

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 83 12 48 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de peinture sculpture sur le thème « Portrait dans la nature » Crozon a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime