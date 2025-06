Stage de peinture sculpture sur le thème « Sous bois de bord de mer » Crozon 30 juin 2025 10:00

Finistère

Stage de peinture sculpture sur le thème « Sous bois de bord de mer » 11 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 10:00:00

fin : 2025-07-04 12:30:00

Date(s) :

2025-06-30

Stage de peinture sculpture sur le thème « Sous bois de bord de mer » Ados/Adultes

Peinture:

Préparation et patine de fond. Composition et jeux de rythme avec les verticales. Études de troncs et essais de couleurs. Se perdre dans les branches et retrouver la clarté!! Travail sur trois contrastes.

Sculpture:

Technique de modelage. Haut relief ou trois D. Tenter la finesse. Feuillage. Recherche imaginaire d’un personnage ou d’un animal. .

11 Rue du Moulin du Chat

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 83 12 48 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de peinture sculpture sur le thème « Sous bois de bord de mer » Crozon a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime