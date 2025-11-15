Stage de peinture sur bois Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Stage de peinture sur bois Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château samedi 15 novembre 2025.

Stage de peinture sur bois

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs

Tarif : 120 – 120 – EUR

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-15

Saviez-vous que la peinture décorative existe depuis l’Antiquité ? Les Égyptiens en ornaient déjà leurs coffres et leurs meubles… (bon, pas avec de l’acrylique fluo, on vous rassure). Au fil des siècles, cette tradition a traversé les âges. Pendant deux jours, vous apprendrez à peindre et décorer le bois avec créativité et bonne humeur. Pas besoin de talent caché, pas besoin de savoir dessiner, pour une fois, le professeur vous laissera copier les motifs juste l’envie de jouer avec les couleurs et de repartir avec une pièce unique. Alors si vous aimez l’odeur du bois fraîchement poncé et que vous rêvez de transformer une planche toute simple en petite œuvre d’art, on vous attend à l’Atelier Plume de Martre ! .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com

Stage de peinture sur bois

