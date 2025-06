Stage de peinture sur figurines Mairie de Laquenexy Laquenexy 27 juin 2025 10:00

Moselle

Stage de peinture sur figurines Mairie de Laquenexy 7 Allée des Marronniers Laquenexy Moselle

Tarif : 150 EUR

150

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-06-27 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

L’association Laquenexy WarGame Club organise un stage de peinture sur figurines.

À l’aide d’un peintre professionnel, nous voulons proposer un apprentissage intensif de cette pratique aux passionnés de jeux de plateau avec figurines.

Le week-end se déroulera dans un premier temps avec une rencontre et exposition d’œuvres (gratuit), puis le samedi et dimanche, en journée, le stage de peinture (payant).

Sur inscription.Adultes

150 .

Mairie de Laquenexy 7 Allée des Marronniers

Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 6 66 60 48 23 laquenexy.wargameclub@gmail.com

English :

The Laquenexy WarGame Club is organizing a miniature painting workshop.

With the help of a professional painter, we aim to offer an intensive apprenticeship in this art form for fans of miniature board games.

The weekend will begin with a meeting and exhibition of works (free), followed by the painting course on Saturday and Sunday (paying).

Registration required.

German :

Der Verein Laquenexy WarGame Club organisiert einen Workshop zum Bemalen von Figuren.

Mit Hilfe eines professionellen Malers wollen wir Liebhabern von Brettspielen mit Figuren einen intensiven Einblick in diese Praxis bieten.

Das Wochenende besteht zunächst aus einem Treffen und einer Ausstellung von Werken (kostenlos), dann findet am Samstag und Sonntag tagsüber der Malkurs statt (kostenpflichtig).

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Il Laquenexy WarGame Club organizza un corso di pittura in miniatura.

Con l’aiuto di un pittore professionista, vogliamo offrire un’esperienza di apprendimento intensivo agli appassionati di giochi da tavolo con miniature.

Il fine settimana inizierà con un incontro e una mostra di opere (gratuita), seguito sabato e domenica dal corso di pittura (a pagamento).

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

El Laquenexy WarGame Club organiza un curso de pintura en miniatura.

Con la ayuda de un pintor profesional, queremos ofrecer una experiencia de aprendizaje intensivo para los aficionados a los juegos de mesa con miniaturas.

El fin de semana comenzará con un encuentro y exposición de obras (gratuito), seguido el sábado y el domingo por el curso de pintura (de pago).

Inscripción obligatoria.

