Stage de peinture traditionnelle Chinoise avec Qi GAO artiste peintre Salle de de la mairie Bas-en-Basset 21 juin 2025 10:00

Haute-Loire

Début : Samedi 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

2025-06-21

La Petite Galerie de Bas en Basset et QI GAO artiste peintre, propose un stage de peinture traditionnelle Chinoise.

Fourniture comprise (Pinceau-encre de chine-pigment, papier de riz..

12 places disponibles tous niveaux

Salle de de la mairie 1 place de la mairie

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

La Petite Galerie de Bas en Basset and QI GAO painter, offer a traditional Chinese painting workshop.

Supplies included (brush, Chinese ink, pigment, rice paper, etc.).

12 places available for all levels

German :

La Petite Galerie de Bas en Basset und QI GAO, Malerin, bietet einen Kurs in traditioneller chinesischer Malerei an.

Inklusive Material (Pinsel, Tusche, Pigment, Reispapier).

12 freie Plätze für alle Niveaus

Italiano :

La Petite Galerie de Bas en Basset e QI GAO, pittore, propongono un laboratorio di pittura tradizionale cinese.

Materiale incluso (pennello, inchiostro cinese, pigmento, carta di riso).

12 posti disponibili a tutti i livelli

Espanol :

La Petite Galerie de Bas en Basset y QI GAO, pintor, ofrecen un taller de pintura tradicional china.

Material incluido (pincel, tinta china, pigmento, papel de arroz).

12 plazas disponibles en todos los niveles

