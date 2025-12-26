Stage de percussions en impro Pôle culturel Jean-Chaudeurge Flers
Stage de percussions en impro
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers Orne
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-16
Ce stage est encadré par Christian LAGACHE et Émilien FÉRON, professeurs de percussions au Conservatoire de musique de Flers Agglo. Il est ouvert à tous publics, à partir de 11ans, ayant quelques notions rythmiques. 14 places disponibles. Inscription obligatoire auprès du pôle administratif. .
Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
