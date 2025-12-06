Stage de percussions et danse africaine Maison de la Jeunesse Montluçon

Stage de percussions et danse africaine

Maison de la Jeunesse 8 rue du général Émile Mairal Montluçon Allier

2025-12-06 14:00:00
2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Stage de percussions et de danse africaine à la MJC de Montluçon.
+33 6 69 56 74 57  tossogue23@gmail.com

English :

African percussion and dance workshop at MJC Montluçon.

