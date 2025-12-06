Stage de percussions et danse africaine Maison de la Jeunesse Montluçon
Stage de percussions et danse africaine Maison de la Jeunesse Montluçon samedi 6 décembre 2025.
Stage de percussions et danse africaine
Maison de la Jeunesse 8 rue du général Émile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Stage de percussions et de danse africaine à la MJC de Montluçon.
.
Maison de la Jeunesse 8 rue du général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 56 74 57 tossogue23@gmail.com
English :
African percussion and dance workshop at MJC Montluçon.
L’événement Stage de percussions et danse africaine Montluçon a été mis à jour le 2025-12-01 par Montluçon Tourisme