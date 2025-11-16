Stage de Percussions et Danses Africaines Association Rencontre et Culture, Maison de Quartier Villejean rennes
L’association @synzhoi vous donne rendez-vous le dimanche 16 novembre 2025 à la @maisonverte.mqv (@rencontreetculture) pour une après-midi rythmée et pleine d’énergie
Nouveau stage de percussions & danses africaines !
Stage de percussions : 14h → 15h — 10€
Stage de danse africaine : 15h → 17h — 20€
(+5€ pour les non adhérent·es)
Venez vibrer, partager et découvrir la richesse des rythmes et mouvements d’Afrique de l’Ouest ✨
Maison Verte, Villejean – Rennes
Inscriptions sur le site : synzhoi.wixsite.com/synzhoi/cours-et-stages
Infos : [synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com)
http://synzhoi.wixsite.com/synzhoi/cours-et-stages +33 6 25 00 25 77 synzhoi@gmail.com
Association Rencontre et Culture, Maison de Quartier Villejean 2, rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard rennes 35000 Ille-et-Vilaine