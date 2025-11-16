Stage de Percussions et Danses Africaines Association Rencontre et Culture, Maison de Quartier Villejean rennes

Stage de Percussions et Danses Africaines Association Rencontre et Culture, Maison de Quartier Villejean rennes Dimanche 16 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

L’association @synzhoi vous donne rendez-vous le dimanche 16 novembre 2025 à la @maisonverte.mqv (@rencontreetculture) pour une après-midi rythmée et pleine d’énergie

Nouveau stage de percussions & danses africaines !

Stage de percussions : 14h → 15h — 10€

Stage de danse africaine : 15h → 17h — 20€

(+5€ pour les non adhérent·es)

Venez vibrer, partager et découvrir la richesse des rythmes et mouvements d’Afrique de l’Ouest ✨

Maison Verte, Villejean – Rennes

Inscriptions sur le site : synzhoi.wixsite.com/synzhoi/cours-et-stages

Infos : [synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com)

http://synzhoi.wixsite.com/synzhoi/cours-et-stages +33 6 25 00 25 77 synzhoi@gmail.com

Association Rencontre et Culture, Maison de Quartier Villejean 2, rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard rennes 35000 Ille-et-Vilaine