Stage de perfectionnement au skate tout terrain le Mountainboard

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:45:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-02-27

Viens te perfectionner ou redécouvrir le skate tout terrain ! L.A Mountainboard park vous propose des stages pour différents niveaux

Au programme de ce stage

Viens te perfectionner dans ta pratique du Mountainboard dans un cadre exceptionnel en suivant les modules d’apprentissages tels que

perfectionnement du Mountainboard

de la conduite

maîtrise de la vitesse

du freestyle

du Pump track

Boardercross

Pratique

les stages sont ouverts à toutes et tous à partir de 7 ans

le site est ombragé situé en pleine nature

réservation obligatoire, places limitées via le lien ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and perfect or rediscover all-terrain skateboarding! L.A Mountainboard park offers courses at different levels

L’événement Stage de perfectionnement au skate tout terrain le Mountainboard Rouans a été mis à jour le 2026-01-19 par I_OT Pornic