Stage de perfectionnement au skate tout terrain le Mountainboard La Briorderie Rouans jeudi 26 février 2026.
Stage de perfectionnement au skate tout terrain le Mountainboard
La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-02-27 11:45:00
Date(s) :
2026-02-26 2026-02-27
Viens te perfectionner ou redécouvrir le skate tout terrain ! L.A Mountainboard park vous propose des stages pour différents niveaux
Au programme de ce stage
Viens te perfectionner dans ta pratique du Mountainboard dans un cadre exceptionnel en suivant les modules d’apprentissages tels que
perfectionnement du Mountainboard
de la conduite
maîtrise de la vitesse
du freestyle
du Pump track
Boardercross
Pratique
les stages sont ouverts à toutes et tous à partir de 7 ans
le site est ombragé situé en pleine nature
réservation obligatoire, places limitées via le lien ici
La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com
English :
Come and perfect or rediscover all-terrain skateboarding! L.A Mountainboard park offers courses at different levels
