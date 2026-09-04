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AGENDA · Saint-Bonnet-le-Château

Stage de perfectionnement au tir OBUT® Carré pétanque OBUT Saint-Bonnet-le-Château

jeudi 12 novembre 2026 · Carré pétanque OBUT · Saint-Bonnet-le-Château

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Carré pétanque OBUT
Adresse
5 route du Cros
Ville
42380 Saint-Bonnet-le-Château
Département
Loire
Tarif
135 135 135 Ce prix comprend la journée de stage pour 1 personne de 9h à 17h30 ainsi que le petit déjeuner d'accueil et le repas de midi.

Saint-Bonnet-le-Château

Stage de perfectionnement au tir OBUT®

Carré pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château Loire

Tarif : 135 – 135 – 135 EUR

Ce prix comprend la journée de stage pour 1 personne de 9h à 17h30 ainsi que le petit déjeuner d’accueil et le repas de midi.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 09:00:00
fin : 2026-11-12 17:30:00

Date(s) :
2026-11-12

Ce stage est dédié aux pétanqueurs intermédiaires souhaitant se perfectionner. Il combine les différentes techniques de points et de tirs, ainsi que des analyses tactiques de jeu.
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Carré pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 45 57 05 

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English :

This course is dedicated to intermediate pétanque players wishing to perfect their skills. It combines various pointing and shooting techniques, as well as tactical analysis of the game.

L’événement Stage de perfectionnement au tir OBUT® Saint-Bonnet-le-Château a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Forez

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