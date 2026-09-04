Stage de perfectionnement au tir OBUT® Carré pétanque OBUT Saint-Bonnet-le-Château
jeudi 12 novembre 2026 · Carré pétanque OBUT · Saint-Bonnet-le-Château
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Château
Stage de perfectionnement au tir OBUT®
Carré pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château Loire
Tarif : 135 – 135 – 135 EUR
Ce prix comprend la journée de stage pour 1 personne de 9h à 17h30 ainsi que le petit déjeuner d’accueil et le repas de midi.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 09:00:00
fin : 2026-11-12 17:30:00
Date(s) :
2026-11-12
Ce stage est dédié aux pétanqueurs intermédiaires souhaitant se perfectionner. Il combine les différentes techniques de points et de tirs, ainsi que des analyses tactiques de jeu.
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Carré pétanque OBUT 5 route du Cros Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 45 57 05
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English :
This course is dedicated to intermediate pétanque players wishing to perfect their skills. It combines various pointing and shooting techniques, as well as tactical analysis of the game.
L’événement Stage de perfectionnement au tir OBUT® Saint-Bonnet-le-Château a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Loire Forez
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