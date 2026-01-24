Stage de perfectionnement basket Gymnase Jay de Beaufort Périgueux
Stage de perfectionnement basket Gymnase Jay de Beaufort Périgueux lundi 9 février 2026.
Stage de perfectionnement basket
Gymnase Jay de Beaufort 9 Rue Turenne Périgueux Dordogne
Stage de Perfectionnement de basket Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11 février 2026.
Possibilité de participer à 1, 2 ou 3 journées.
Ouvert aux filles et garçons, catégories U11 et U13.
Obligation d’être licencié de la FFBB (ouverts aux licenciés des autres clubs).
Paiement en ligne ou sur place !
Objectif travail individuel du joueur ou de la joueuse, perfectionnement, le tout dans la bonne humeur !
Les stages sont proposés par le club de basket de Sanilhac et se déroulent au gymnase du lycée Jay de Beaufort. .
Gymnase Jay de Beaufort 9 Rue Turenne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 31 14 79 sasbasket24@gmail.com
English : Stage de perfectionnement basket
Basketball Improvement Course: Monday 9th, Tuesday 10th, Wednesday 11th February 2026.
Option to participate in 1, 2 or 3 days.
Open to girls and boys in the U11 and U13 categories.
