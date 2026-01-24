Stage de perfectionnement basket Gymnase Jay de Beaufort Périgueux

Stage de perfectionnement basket

Gymnase Jay de Beaufort 9 Rue Turenne Périgueux Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Stage de Perfectionnement de basket Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11 février 2026.

Possibilité de participer à 1, 2 ou 3 journées.

Ouvert aux filles et garçons, catégories U11 et U13.

Obligation d’être licencié de la FFBB (ouverts aux licenciés des autres clubs).

Paiement en ligne ou sur place !

Objectif travail individuel du joueur ou de la joueuse, perfectionnement, le tout dans la bonne humeur !

Les stages sont proposés par le club de basket de Sanilhac et se déroulent au gymnase du lycée Jay de Beaufort. .

Gymnase Jay de Beaufort 9 Rue Turenne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 31 14 79 sasbasket24@gmail.com

English : Stage de perfectionnement basket

Basketball Improvement Course: Monday 9th, Tuesday 10th, Wednesday 11th February 2026.

Option to participate in 1, 2 or 3 days.

Open to girls and boys in the U11 and U13 categories.

