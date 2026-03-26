Stage de perfectionnement en cyclisme Vélodrome Raymond Poulidor Bonnac-la-Côte

Stage de perfectionnement en cyclisme

Vélodrome Raymond Poulidor Rue de Mortemart Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-14

Deux stages de perfectionnement piste sont organisés pendant les vacances de Pâques. Ces deux stages sont UNIQUEMENT destinés aux licenciés de la fédération Française de cyclisme ayant déjà pratiqué la discipline piste. Les deux stages seront axés sur l’endurance et également les épreuves de vitesse.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Vélodrome Raymond Poulidor Rue de Mortemart Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine velodrome@limoges-metropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de perfectionnement en cyclisme

L’événement Stage de perfectionnement en cyclisme Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole