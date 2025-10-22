Stage de photographie Les Mains Libres Cluny

Stage de photographie

Les Mains Libres 6 rue de la Barre Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2025-10-22 2026-02-16 2026-04-13 2026-07-06

Un stage de photographie ouvert à tout le monde à partir de 12 ans, y compris aux débutant.e.s.

Trois journées pour apprendre à construire une histoire en images.

Apprentissage de la prises de vues, du choix des photos, de la scénographie. Travail en groupe et en individuel.

Exposition de fin de stage dans la galerie des Mains Libres le soir du dernier jour. .

Les Mains Libres 6 rue de la Barre Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 65 28 84 contact@les-mains-libres.com

