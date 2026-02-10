STAGE DE PHOTOGRAPHIE SUPERNATURELLE Saint-Martin-de-Lansuscle
Stage de photographie supernaturelle destiné aux enfants dès 7 ans. De 10h à 16h30 40€. Prévoir un pique-nique. Sur inscriptions foyer.rural.lechalut@gmail.com
English :
Supernatural photography workshop for children aged 7 and over. 10 a.m. to 4:30 p.m. 40? Bring a picnic. Registration required: foyer.rural.lechalut@gmail.com
