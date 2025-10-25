Stage de photographie Utiliser une caméra-piège Réserve des Huttes Nalliers

Stage de photographie Utiliser une caméra-piège

Réserve des Huttes Chemin du Communal Nalliers Vendée

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Les animaux sauvages de la Réserve des Huttes sont très discrets et le plus souvent nocturnes. La caméra-piège, bien positionnée est un formidable outil pour en savoir plus sur les déplacements et le mode de vie des animaux et en particulier les mammifères. Laissez-vous guider par Patrick TRECUL, photographe de nature, pour apprendre à utiliser et à installer correctement ce dispositif sans déranger la faune sauvage.

Adulte à partir de 14 ans- photographes débutants

Prévoir une tenue adaptée à la météo (botte obligatoire !) .

Réserve des Huttes Chemin du Communal Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 reservedeshuttes@vendee.fr

