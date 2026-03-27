Stage de piano et/ou chant pour adultes de tous niveaux Gîte Malbuisson

Stage de piano et/ou chant pour adultes de tous niveaux

Gîte Gîte dans Malbuisson Malbuisson Doubs

Tarif : 90 – 90 – 500 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Naomj Esposito, professeur de piano à Lausanne et moi-même, professeur de piano et de chant à Lausanne, nous proposons un stage musical d’été pour les pianistes et/pour adulte (débutant à avancé) cet été entre le 4 et le 7 juillet au lac de Malbuisson L’idée est de partager un moment musical convivial dans un cadre très agréable. Au programme 1h de cours individuel par personne et 2h de cours collectifs propice au jeu ensemble et à l’initiation à la composition. N’hésitez pas à me contacter. .

Gîte Gîte dans Malbuisson Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 96 93 39 mariethuelin@yahoo.fr

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English : Stage de piano et/ou chant pour adultes de tous niveaux

L’événement Stage de piano et/ou chant pour adultes de tous niveaux Malbuisson a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS