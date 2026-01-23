Stage de pilates Centre des Marais Vern-sur-Seiche 23 – 25 février Ille-et-Vilaine

16€ la matinée – 48€ les trois matinées – sur inscription – tarif carte Sortir !

Spécial débutants

Venez découvrir le Pilates, une méthode douce et efficace pour renforcer votre corps en profondeur, améliorer votre posture et vous détendre.

Ce stage est spécialement conçu pour les débutants. Au programme : respiration, renforcement musculaire doux, mobilité et relaxation.

Conçu et animé par Servane Scoones.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T12:00:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



