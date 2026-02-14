Stage de pilates, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Stage de pilates 23 – 25 février Centre des Marais Ille-et-Vilaine

16€ la matinée – 48€ les trois matinées – sur inscription – tarif carte Sortir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00+01:00 – 2026-02-23T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T10:00:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Venez découvrir le Pilates, une méthode douce et efficace pour renforcer votre corps en profondeur, améliorer votre posture et vous détendre.

Ce stage est spécialement conçu pour les débutants. Au programme : respiration, renforcement musculaire doux, mobilité et relaxation.

Conçu et animé par Servane Scoones.

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}]

Spécial débutants stage pilates

Centre des marais