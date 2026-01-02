Stage de pilates et de pilates et danse TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Stage de pilates et de pilates et danse TOUROUVRE Tourouvre au Perche vendredi 8 mai 2026.

Stage de pilates et de pilates et danse

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Caroline Bo, danseuse-chorégraphe, instructrice de Pilates Matwork diplômée à New York et professeure de danse contemporaine, a développé le Pilates et danse , une pratique originale qui mêle les bénéfices du Pilates eu plaisir de la danse. Stages tout public.
-un stage de Pilates traditionnel (Matwork) à 45€
-un stage de Pilates&danse à 100€
-un stage combo de Pilates et Pilates et danse à 125€   .

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 67 97 43 28  artsperches@gmail.com

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English : Stage de pilates et de pilates et danse

L’événement Stage de pilates et de pilates et danse Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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