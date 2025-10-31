Stage de pilotage pour enfants et ados Autoreille

Participe au Stage Pilotage Enfants/Ados de 9h à 12h au Circuit Karting d’Autoreille !

Encadré par un moniteur diplômé BP JEPS avec un peu de théorie, beaucoup de pratique.

Remise d’un diplôme et du carnet du parfait pilote !

Tarifs

95 € pers. (7 à 12 ans et +1,30 m)

115 € pers. (à partir de 13 ans). Inscription obligatoire (places limitées). .

Circuit Karting d’Autoreille CKB Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 16 06 24

