Stage de pilotage VTT (6 à 8 ans)

Site du Mazel Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Exercices techniques le matin et rando appliquée l’après-midi. Prévoir pique-nique. Vélo en bon état et casque obligatoire. Réservation en ligne www.vttenvelay.fr

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Site du Mazel Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Supervised by Wilfrid Delolme, mountain bike instructor. Technical exercises in the morning and applied riding in the afternoon. Please bring a picnic. Bike in good condition and helmet mandatory. Online booking www.vttenvelay.fr

L’événement Stage de pilotage VTT (6 à 8 ans) Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron