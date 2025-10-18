Stage de Plongée au Stade Nautique Stade Nautique La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Stage de Plongée au Stade Nautique Stade Nautique La Teste de Buch La Teste-de-Buch samedi 18 octobre 2025.

Stage de Plongée au Stade Nautique

Stade Nautique La Teste de Buch 390 Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18

Pendant les vacances de la Toussaint, du lundi au vendredi, de 13h à 15h, passez votre diplôme de Plongée Niveau 1.

Durée 1 stage de 5 séances sur une semaine. Nous proposons 2 stages pendant les vacances permettant un apprentissage progressif et sécurisé. Attention place limitées.

Public à partir de 12 ans

Tarifs 385,50 € pour les adhérents Cobas 442,10 € pour les non-adhérents Cobas

Conditions certificat médical obligatoire baptême de plongée déjàréalisé.

Encadré par un professionnel de la plongée, chaque participant apprendrales bases techniques, la sécurité et la pratique de la plongée bouteille. .

Stade Nautique La Teste de Buch 390 Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 19 55 80 plongee-lateste@equalia.fr

English : Stage de Plongée au Stade Nautique

German : Stage de Plongée au Stade Nautique

Italiano :

Espanol : Stage de Plongée au Stade Nautique

L’événement Stage de Plongée au Stade Nautique La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-10-09 par OT La Teste-de-Buch