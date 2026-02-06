Stage de plongée Obtenir son diplôme Plongée N1 au Stade Nautique Stade Nautique La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Stage de plongée Obtenir son diplôme Plongée N1 au Stade Nautique

Stade Nautique La Teste de Buch 390 Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-22

2026-02-07

Passer le niveau 1 de plongée vous permet de découvrir le monde sous-marin en toute sécurité, en apprenant les bases essentielles de la plongée. Vous pouvez ensuite plonger jusqu’à 20 mètres de profondeur, toujours encadré par un professionnel, pour vivre vos premières explorations sous l’eau en toute sérénité.

Durée 5 séances

Tarif À partir de 385€

Places limitées

Réservation obligatoire aux 06 98 19 55 80 ou par mail plongee-lateste@equalia.fr .

