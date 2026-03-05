Stage de poney Equitation Romanaise Haras Equitation romanaise Parnans

Stage de poney Equitation Romanaise Haras

Equitation romanaise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Envie d’une activité en extérieur en lien avec les animaux? Les stages de poney, c’est idéal!

Ouvert à tous les niveaux, ainsi qu’aux débutants.

.

Equitation romanaise 695 route de Servouin Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 43 45 equiromanaise@wanadoo.fr

English :

Looking for an outdoor activity with animals? Pony riding courses are ideal!

Open to all levels, including beginners.

