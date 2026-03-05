Stage de poney Equitation Romanaise Haras Equitation romanaise Parnans
Equitation romanaise 695 route de Servouin Parnans Drôme
Début : 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
2026-04-06
Envie d’une activité en extérieur en lien avec les animaux? Les stages de poney, c’est idéal!
Ouvert à tous les niveaux, ainsi qu’aux débutants.
Equitation romanaise 695 route de Servouin Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 43 45 equiromanaise@wanadoo.fr
English :
Looking for an outdoor activity with animals? Pony riding courses are ideal!
Open to all levels, including beginners.
