Stage de Pop'Harpe Centre socio-culturel Louis Yhuel Arzano samedi 8 novembre 2025.

Centre socio-culturel Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano Finistère

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Ce stage animé par Andréa Kiss de l’association Pop’Harpe, invite à une plongée ludique et créative dans l’univers de la harpe. Les participants fabriquent leur propre harpe en carton, légère, transportable et entièrement personnalisable. Accompagnés de la formatrice, les stagiaires assembleront leur harpe de A à Z ; le corps, les chevilles, les noeuds, les cordes… Puis ils apprendront à l’accorder et à en assurer l’entretien en toute autonomie.

Le stage est ouvert aux amateurs, aux professionnels, aux débutants, ainsi qu’aux parents accompagnés de leurs enfants.

Ce stage est proposé en partenariat avec l’association Pop’Harpe, fondée en 2010 à Ivry-sur-Seine. Portée par un projet pédagogique et artistique innovant, l’association organise chaque année des stages en France et à l’étranger pour rendre la harpe accessible au plus grand nombre.

Plus de 1600 harpes en carton, conçues par Véronique Musson-Gonneaud et Pascal Bernard (Prix du Premier Ministre Concours Lépine International de Paris 2016), ont déjà vu le jour grâce à leur approche. Pop’Harpe défend une pratique musicale fondée sur la simplicité, l’expérimentation et l’échange, et invite chacune et chacun à s’approprier l’instrument de manière libre et inventive. .

