Stage de portés acrobatiques Théâtre de la Gargouille Bergerac

Stage de portés acrobatiques

Théâtre de la Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Les portées acrobatiques sont une belle façon de travailler avec le corps et l’esprit, avec soi et avec l’autre, sans concurrence mais au contraire, de la coopération !

Les portés acrobatiques, c’est une histoire de coopération, d’écoute, de confiance, d’équilibre, de technique, de souplesse, de force…

Le temps d’un week-end, nous allons aborder des techniques pour être stable et solide, mais aussi pour pouvoir s’alléger.

On va apprendre comment marcher l’un-e sur l’autre sans faire mal à l’autre, ni à soi.

Comment une personne peut voler grâce à plusieurs autres.

Des portés simples et d’autres plus complexes dépendant le niveau de chacun-e.

Sur réservation. .

Théâtre de la Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 68 94 jefnaets@proton.me

Stage de portés acrobatiques

Stage de portés acrobatiques

