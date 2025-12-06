Stage de portés acrobatiques Théâtre de la Gargouille Bergerac
Stage de portés acrobatiques Théâtre de la Gargouille Bergerac samedi 6 décembre 2025.
Stage de portés acrobatiques
Théâtre de la Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-07 12:30:00
2025-12-06
Les portées acrobatiques sont une belle façon de travailler avec le corps et l’esprit, avec soi et avec l’autre, sans concurrence mais au contraire, de la coopération !
Les portés acrobatiques, c’est une histoire de coopération, d’écoute, de confiance, d’équilibre, de technique, de souplesse, de force…
Le temps d’un week-end, nous allons aborder des techniques pour être stable et solide, mais aussi pour pouvoir s’alléger.
On va apprendre comment marcher l’un-e sur l’autre sans faire mal à l’autre, ni à soi.
Comment une personne peut voler grâce à plusieurs autres.
Des portés simples et d’autres plus complexes dépendant le niveau de chacun-e.
Sur réservation. .
Théâtre de la Gargouille Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 68 94 jefnaets@proton.me
