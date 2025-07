Stage de poterie adultes Romans-sur-Isère

Stage de poterie adultes Romans-sur-Isère vendredi 8 août 2025.

Stage de poterie adultes

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Stage de poterie organisé par l’Atelier des Terres Brunes.

Durant ce moment de joie conviviale, libérez votre créativité et repartez ensuite avec votre création. Vos pièces seront ensuite cuites et émaillées dans un délai de 8 semaines après la séance.

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

Pottery workshop organized by Atelier des Terres Brunes.

Unleash your creativity and leave with your own creation. Your pieces will be fired and glazed within 8 weeks of the session.

German :

Ein Töpferkurs, der vom Atelier des Terres Brunes organisiert wird.

Während dieses geselligen Moments der Freude können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und anschließend mit Ihrer Kreation nach Hause gehen. Ihre Stücke werden dann innerhalb von 8 Wochen nach der Sitzung gebrannt und glasiert.

Italiano :

Laboratorio di ceramica organizzato dall’Atelier des Terres Brunes.

Avrete la possibilità di liberare la vostra creatività e di partire con la vostra creazione. I vostri pezzi saranno poi cotti e smaltati entro 8 settimane dalla sessione.

Espanol :

Taller de alfarería organizado por el Atelier des Terres Brunes.

Tendrá la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad y salir con su propia creación. Sus piezas se cocerán y esmaltarán en las 8 semanas siguientes a la sesión.

