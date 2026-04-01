Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Atelier Lithops Morlaix
Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Atelier Lithops Morlaix lundi 13 avril 2026.
Morlaix
Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops
Atelier Lithops 18 Rue de Brest Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-17
Deux séances de 2h pour s’initier ou pratiquer la poterie au tour tournage le premier jour et finitions le deuxième. Les pièces produites sont ensuite cuites et émaillées par Elen Le Maitre, céramiste qui a encadré le stage. Elles sont prêtes un mois après environ ! .
Atelier Lithops 18 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 47 66 98 04
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English : Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops
L’événement Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Morlaix a été mis à jour le 2026-04-02 par OT BAIE DE MORLAIX
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