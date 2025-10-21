Stage de Poterie avec Anne Coulon La Ferté-Bernard

Stage de Poterie avec Anne Coulon La Ferté-Bernard mardi 21 octobre 2025.

Stage de Poterie avec Anne Coulon

3 Rue du Moulin À Tan La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 09:30:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Envie de vous initier ou de perfectionner vos talents en poterie ? Participez aux stages de deux jours animés par l’artiste céramiste Anne Coulon. Ils sont ouverts à tous les niveaux.

A partir de 7 ans. 60€ par personnes, ce tarif comprend la terre, la cuisson et l’accompagnement, pour les non-adhérents de la Laverie, une adhésion de 5€ vous sera demandé.

Le mardi 21 et le mercredi 22 octobre de 9h30 à 12h. .

3 Rue du Moulin À Tan La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 61 contact@lalaverie.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de Poterie avec Anne Coulon La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude