Stage de Poterie avec Anne Coulon La Ferté-Bernard

Stage de Poterie avec Anne Coulon
3 Rue du Moulin À Tan La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-10-21 09:30:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Envie de vous initier ou de perfectionner vos talents en poterie ? Participez aux stages de deux jours animés par l’artiste céramiste Anne Coulon. Ils sont ouverts à tous les niveaux.
A partir de 7 ans. 60€ par personnes, ce tarif comprend la terre, la cuisson et l’accompagnement, pour les non-adhérents de la Laverie, une adhésion de 5€ vous sera demandé.
Le mardi 21 et le mercredi 22 octobre de 9h30 à 12h. .
3 Rue du Moulin À Tan La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 48 61 contact@lalaverie.org
