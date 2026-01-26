Stage de poterie Engobe et barbotine Bonnut

Stage de poterie

Stage de poterie Engobe et barbotine Bonnut lundi 16 février 2026.

Stage de poterie

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-16

Le matin ou l’après-midi durant 3 h Réalisation de poteries selon les différentes techniques de modelage, et décor de celles-ci.   .

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 12 86 01  engobeetbarbotine@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de poterie

L’événement Stage de poterie Bonnut a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Coeur de Béarn