Stage de poterie Engobe et barbotine Bonnut

Stage de poterie

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-07

Mardi 7, jeudi 9, vendredi 10, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 avril.

Pour les prochaines vacances, venez partager un moment créatif et convivial.

L’atelier se veut un lieu d’échange et de convivialité, qui accueille les enfants, les adolescents et les adultes, pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la terre. .

Engobe et barbotine 885 route de Saint-Boès Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 12 86 01

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English : Stage de poterie

L’événement Stage de poterie Bonnut a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn