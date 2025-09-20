Stage de poterie céramique format court Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Stage de poterie céramique format court Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Stage de poterie céramique format court

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-10-11

L’atelier les Terres Brunes vous propose un atelier de découverte et pratique de la poterie céramique pour quelques heures de détente.

.

Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

English :

The Terres Brunes workshop offers you the opportunity to discover and practice ceramic pottery for a few hours of relaxation.

German :

Das Atelier les Terres Brunes bietet Ihnen einen Workshop zur Entdeckung und Praxis der Keramik-Töpferei für ein paar entspannte Stunden.

Italiano :

Il laboratorio di Terres Brunes vi offre la possibilità di scoprire e praticare la ceramica per qualche ora di relax.

Espanol :

El taller de Terres Brunes le ofrece la posibilidad de descubrir y practicar la cerámica durante unas horas de relajación.

L’événement Stage de poterie céramique format court Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-12 par Valence Romans Tourisme