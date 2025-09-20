Stage de poterie céramique format court Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère
Stage de poterie céramique format court Atelier les Terres Brunes Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.
Stage de poterie céramique format court
Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:30:00
2025-09-20 2025-10-11
L’atelier les Terres Brunes vous propose un atelier de découverte et pratique de la poterie céramique pour quelques heures de détente.
Atelier les Terres Brunes 7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
English :
The Terres Brunes workshop offers you the opportunity to discover and practice ceramic pottery for a few hours of relaxation.
German :
Das Atelier les Terres Brunes bietet Ihnen einen Workshop zur Entdeckung und Praxis der Keramik-Töpferei für ein paar entspannte Stunden.
Italiano :
Il laboratorio di Terres Brunes vi offre la possibilità di scoprire e praticare la ceramica per qualche ora di relax.
Espanol :
El taller de Terres Brunes le ofrece la posibilidad de descubrir y practicar la cerámica durante unas horas de relajación.
L’événement Stage de poterie céramique format court Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-12 par Valence Romans Tourisme